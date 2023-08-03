Yapımı süren yolda motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapımı devam eden yola giren motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Yapımı süren yolda motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yapımı devam eden yola giren motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önünde yapımı süren yan yolda meydana geldi. Yapımı süren yola giren 18 yaşındaki Batuhan Y., 59 AHK 887 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kazada düşerek sert şekilde kafasını yere çarpan genç ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.