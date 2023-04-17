Yapımı tamamlanan Alibeyköy Pazar Alanı törenle açıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yapımı tamamlanan Alibeyköy Pazarı’nın açılışını yaparak hizmete aldı.

Açılış programına, Başkan Deniz Köken ile birlikte AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları Cahit Altunay ve Selçuk Kar, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Başkan Deniz Köken, beraberindeki heyet ile birlikte pazarı dolaşarak alışveriş yaptı. Bu esnada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Deniz Köken yeni yapılan pazar alanı ile ilgili vatandaşların görüşlerini aldı.

“Osmanlı Park’a yaptığımız kütüphaneyi Mayıs ayında açacağız”

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “Seçim öncesi söz verdiğimiz projelerimizden biriydi. Tamamlanınca ortaya bu güzel eser çıktı. Başka pazarlarımıza da böyle düzenlemeler yapmamız lazım. Biz işimizi yapıyoruz, işimizle anılmak istiyoruz. Bütün komşularımızı seviyoruz, komşularımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Mayıs ayında Osmanlı Park’ın içine yaptığımız sosyal tesis ve kütüphanemizi açacağız. Daha nice güzel işleri beraber yapacağız” dedi.

Pazar kurulmadığı günler otopark olarak kullanılacak

Açılışı yapılan pazar yeri, 4 bin 165 metrekarelik alanda yer alırken, 500 pazar tahtası kapasitesine sahip. Alan, pazarın kurulmadığı günlerde toplam 129 araç kapasitesine sahip otopark olarak hizmet verecek.

2 bin 100 metrekarelik yeşil alan

Yenileme projesi çerçevesinde pazar yerinin mevcut durumu değerlendirilerek çevresindeki yeşil doku güçlendirildi. Bu sayede semt pazarına 2 bin 100 metrekarelik yeşil bir çevre kazandırılmış oldu. Kapalı pazar yeri alanında ayrıca idari ofis, teknik alan, bay - bayan tuvaletleri, Balkan Çarşısı gibi bölümler de yapıldı.