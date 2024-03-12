Yapımı tamamlanan yatırımların devir teslim protokolü imzalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımların devir teslim protokolü imzalandı.

Yapımı tamamlanan yatırımların devir teslim protokolü imzalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımların devir teslim protokolü imzalandı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ilçede yapımı tamamlanan yatırımların devir teslimi için hazırlanan protokolü imzalamak üzere bir araya geldi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Gölpazarı’nda yapımı tamamlanan gençlik merkezi, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortu, açık basketbol ve voleybol sahalarının devir teslim protokolü imzalandı.

Başkan Suer, "Bundan sonra da gençlerimize ve hanımlara yönelik kapalı spor salonu, kadın spor merkezi, çocuk kulübü üzerine yatırımlarımız devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Gölpazarı halkımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.