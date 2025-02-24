Yaptıkları kardan balıkçıya olta verip balık tutturdular

Bursa'da bir balıkçı grubu, tekne ile balık avına çıktı. Bir süre sonra teknede biriken karlar ile kardan balıkçı yapan arkadaş grubu, kardan balıkçının ismini de Mülayim koydu. Yüzleri gülümseten anlar kameraya yansıdı.

Yaptıkları kardan balıkçıya olta verip balık tutturdular
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’da bir balıkçı grubu, tekne ile balık avına çıktı. Bir süre sonra teknede biriken karlar ile kardan balıkçı yapan arkadaş grubu, kardan balıkçının ismini de "Mülayim" koydu. Yüzleri gülümseten anlar kameraya yansıdı.

Gemlik ilçesinde denize açılan balıkçı grubu, balık tutmayı bırakarak teknede biriken karlar ile kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama "Mülayim" adını veren balıkçılar; eline de olta ve balık koyup o anları ölümsüzleştirdi.

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