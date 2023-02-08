Yaralanan arama kurtarma köpeğine ilk müdahale Şile Belediyesi'nden

Şile Belediyesi veteriner hekimleri, 2 vatandaşı canlı olarak enkazdan kurtarılmasını sağlayan ve arama kurtarma çalışmalarında yaralanan Ataşehir Belediyesi’nin arama kurtarma köpeğine ilk müdahaleyi yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve civar 10 ili etkileyen 7.8 şiddetindeki deprem sonrasında Şile Belediyesinde görevli veteriner hekimler, deprem bölgesinde yaralı köpeklere ve sokak hayvanlarına ilk müdahaleleri yapmaya devam ediyor.

Enkaz altından kurtarılan köpeklere ilk müdahalelerini yapan Şile Belediyesi veterinerleri enkazdan kurtarılan hayvanlara müdahale etmek için farklı noktalardan gelen çağrılara cevap veriyor. Şile Belediyesi veteriner hekimleri, 2 vatandaşı canlı olarak enkazdan kurtarılmasını sağlayan ve arama kurtarma çalışmalarında yaralanan Ataşehir Belediyesi’nin arama kurtarma köpeğine de ilk müdahalesini yaptı.

Ekipler, Hatay bölgesinden gelen ilk müdahale çağrılarına aralıksız cevap vermeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına da katılan Şile Belediyesi ekipleri, hem hayvanların hem de enkaz altında kalan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor.