Yaralanan vatandaşı güneşten böyle korudular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı. Vatandaşlar, yaralanan adamın üzerine örtü tutarak onu güneşten korudular.

Yaralanan vatandaşı güneşten böyle korudular
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı. Vatandaşlar, yaralanan adamın üzerine örtü tutarak onu güneşten korudular.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Osman T. (38) yönetimindeki 06 BGA 075 plakalı otomobil, bisikletiyle yoldan karşıya geçmekte olan Erol Z.’ye (67) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, evlerinden getirdikleri örtüyle yaralıyı güneşten korudular. Erol Z., kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.