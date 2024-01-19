Yaralı atmaca tedavi altına alındı
Edirne'de polis ekiplerince yolda yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı.
Edirne’de polis ekiplerince yolda yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Havsa-Edirne istikametindeki denetim görevleri esnasında yol üzerinde gördükleri kanadından yaralı atmacayı, tedavisi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlerine teslim etti. Koruma altına alınan atmacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.