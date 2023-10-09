Yaralı bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı

Bilecik'te yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan leylek doğaya sanıldı.

Yaralı bulunan leylek tedavisinin ardından doğaya salındı
Editör
EditörEditör
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Bilecik’te yaralı olarak bulunan ve tedavisi tamamlanan leylek doğaya sanıldı.

Jandarma ekipleri tarafından devriye gezerken yaralı olarak bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli veteriner ekiplerine teslim edilmişti. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan leykek, Bilecik İl Jandarma KomutanlığıÇevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pelitözü Gölpark’ta doğaya sanıldı.