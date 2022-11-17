Yaralı çakal 3 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

Yaralı halde bir evin bahçesine sığınan çakal, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 saatlik operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde bir evin bahçesine sığınan çakal, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız, ilk muayenesinde çakala yırtıcı bir hayvanın saldırmış olabileceği bu sebeple vücudunu farklı yerlerinde on ayrı ısırık yarasının olduğunu tespit etti. Zaman kaybetmeden tedaviye alınan yaralı çakal yaklaşık 3 saatlik bir operasyon neticesinde tedavi edildi.

Operasyon sonrasında genel durumu iyi olan çakalın genel durumunun düzelmesi akabinde doğal ortamına bırakılacak.