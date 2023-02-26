Yaralı depremzede askeri helikopterle hastaneye nakledildi

Hatay'da yaralı depremzede, askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesine nakledildi.

Yaralı depremzede askeri helikopterle hastaneye nakledildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Hatay’da yaralı depremzede, askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesine nakledildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Giresun fırkateynimizde konuşlu helikopterimiz, Hatay Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Adana Şehir Hastanesine nakletti. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yaralı depremzede askeri helikopterle hastaneye nakledildi