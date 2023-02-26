Yaralı depremzede askeri helikopterle hastaneye nakledildi
Hatay'da yaralı depremzede, askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesine nakledildi.
Hatay’da yaralı depremzede, askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesine nakledildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Giresun fırkateynimizde konuşlu helikopterimiz, Hatay Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Adana Şehir Hastanesine nakletti. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.