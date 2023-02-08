Yaralı depremzedelerin tahliyesi aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yaralı depremzede vatandaşların tahliyesinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Yaralı depremzedelerin tahliyesi aralıksız devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde yaralı depremzede vatandaşların tahliyesinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yaralı depremzede vatandaşlarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyoruz. Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımız Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’ya getirildi” ifadelerine yer verildi.