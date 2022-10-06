Yaralı köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Yaralı köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı’nda yüksekten düşerek inşaat demirlerinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan köpeğin, Gölpazarı Belediyesi’ne gelen ihbar sonucu belediye harekete geçti. Belediye ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek, daha sonra veteriner hekime teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı