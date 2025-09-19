Yaralı kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sayesinde hayata tutundu

Çanakkale’de doğada yaralı halde bulunan 3 kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki ilçesinde yaralı halde bulunan küçük balaban ile merkez ve Bayramiç ilçelerinde bulunan iki ebabil kuşunu koruma altına aldı. Yaralı kuşların beslenmeleri ve sağlık kontrolleri, uzman ekiplerce titizlikle gerçekleştirildi. Tedavileri sonrası sağlığına kavuşan 3 kuş doğal yaşam alanına salındı.

Yetkililerin kuşların son durumu hakkında yaptığı paylaşımda, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatının korunması için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.