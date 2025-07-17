Yaralı leyleğe şefkat eli

Bursa'nın İnegöl ilçesinde duygulandıran bir olay yaşandı. Bir otopark işletmesine gelen yaralı leyleğe, iş yeri sahibi sahip çıktı. Uçamayan ve halsiz olduğu görülen leyleği elleriyle besleyen işletmeci, aynı zamanda hortumla su tutarak kuşu serinletti.

Yaralı leyleğe şefkat eli
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Bursa’nın İnegöl ilçesinde duygulandıran bir olay yaşandı. Bir otopark işletmesine gelen yaralı leyleğe, iş yeri sahibi sahip çıktı. Uçamayan ve halsiz olduğu görülen leyleği elleriyle besleyen işletmeci, aynı zamanda hortumla su tutarak kuşu serinletti.

Olay, İnegöl merkezdeki bir otoparkta meydana geldi. Sabah saatlerinde otoparka gelen işletme sahibi, alan içerisinde yürüyen yaralı bir leyleği fark etti. Hemen harekete geçen işletmeci, su ve yiyecek vererek leylekle yakından ilgilendi. Sıcaktan bunalan leylek, hortumla serinletildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Durum İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, leyleği tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

Leyleğin sağlık durumuyla ilgili tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.