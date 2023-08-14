Yaralı leylekleri jandarma kurtardı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaralı halde bulunan 3 adet leylek jandarma ekiplerince koruma altına alınarak, tedavileri yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim edildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaralı halde bulunan 3 adet leylek jandarma ekiplerince koruma altına alınarak, tedavileri yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim edildi.
Çorlu Yenice Mahallesi kırsalında Yenice Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında yaralı 3 adet leylek, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince alındı. Koruma altına alınan leylekler, tedavilerinin yapılması maksadıyla Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.