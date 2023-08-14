Yaralı leylekleri jandarma kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaralı halde bulunan 3 adet leylek jandarma ekiplerince koruma altına alınarak, tedavileri yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim edildi.

Yaralı leylekleri jandarma kurtardı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaralı halde bulunan 3 adet leylek jandarma ekiplerince koruma altına alınarak, tedavileri yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim edildi.

Çorlu Yenice Mahallesi kırsalında Yenice Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında yaralı 3 adet leylek, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince alındı. Koruma altına alınan leylekler, tedavilerinin yapılması maksadıyla Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.