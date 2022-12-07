Yaralı sürücüye tesadüf müdahale

Kocaeli’de hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen hasta nakil ambulansının sağlık personelleri yaptı.

Kaza, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C. hakimiyetindeki 59 ABK 310 plakalı motosiklet, Y.S. idaresindeki 41 ALU 753 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu, motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi, o sırada yoldan geçen hasta nakil ambulansının sağlık personelleri yaptı. Ardından yaralı, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından gönderilen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.