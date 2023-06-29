Yaralı yavru 'kızıl şahin' tedavi altına alındı

Bilecik'te yaralı halde bulunan yavru 'kızıl şahin', tedavi altına alındı.

Yaralı yavru 'kızıl şahin' tedavi altına alındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik’te yaralı halde bulunan yavru ’kızıl şahin’, tedavi altına alındı.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyünde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve Veteriner Teknikeri Mina Melisa Köse tarafından hemen röntgeni çekilen Şahin’in kanadında çatlak tespit edildi. Yavru şahin, tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yavru şahinin doğaya salınacağı öğrenildi.