Yarasa helikopterler gece yangınlarının söndürülmesinde büyük rol oynadı

2022 Yılı orman yangınları söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğünce Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesine 5 helikopter ve 2 uçak görevlendirildi. Bu helikopterlerden 2 tanesi gece uçuş yapabilen Yarasa olarak adlandırılan helikopter olarak hizmet verdi. Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 tipi iki yarasa helikopter yangın sezonu boyunca Balıkesir bölgesinde ve ihtiyaç duyulan bütün yurt çapında gece ve gündüz yangınlara müdahale etti.

Özel pilot kaskı ve ekipmanlar ile donatılan yarasa helikopterler tek seferde bambi denilen aparat ile 3 ton su taşıma kapasitesine sahip oluyor. 5 personelin görev aldığı yarasa helikopterlerde pervane palelerinin uçlarındaki ışık ve gövde altlarındaki projektörler sayesinde gece güvenli bir şekilde yangın operasyonlarına katılabiliyor. Balıkesir il merkezinde konuşlanan helikopterler gün batımı sonrasında yangına müdahale etmeye devam ederek ekiplerin gece yangın ile mücadelesinde ellerini kuvvetlendiriyor.