Yarbay Ali Tatar ölümünün 14. yılında mezarı başında anıldı

Yarbay Ali Tatar, ölümünün 14’üncü yılında Ankara’daki kabri başında anıldı.

‘Amirallere suikast’ tertibiyle tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra savcının talebiyle yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılınca intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 14’üncü yılında Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, siyasi parti temsilcileri, aile üyeleri ve çok sayıda seveninin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Tatar’ın kabri başında saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualar edildi.

Anma töreninde konuşan ağabey Ahmet Tatar, “Bugün burada FETÖ döneminde yaşanan acıların mağdurları vardı. Bunun yanında bu ülkeye verdiği zararın finali olan 15 Temmuz’un mağdurlarından birisi Nihal Hanım aramızdaydı” şeklinde konuştu.