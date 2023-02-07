Yardım ekiplerinin kar ve tipideki esaret dolu bekleyişi sona erdi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere yardım götüren tırcıların ve AFAD ekiplerinin kar ve tipi nedeniyle esaret altında kaldığı Nevşehir-Kırşehir karayolunun Kırşehir tarafı trafiğe açıldı.

Karayolları ekiplerinin gece durmaksızın çalıştığı yollar kar sürgünleri nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Trafiğe açılan karayolu üzerinde sürücülerin kontrollü seyretmeleri için jandarma ve emniyet birimleri kontrol alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan kar sürgünleri ise bölgede bir süre mahsur kalan sürücüler ve AFAD görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Deprem bölgesi için ise yardımlar Kırşehir’de gece boyunca devam etti.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bireysel olarak toplanma merkezlerine afetzedeler için yardım toplamaya devam ediyor.