Niğde-Mersin-Adana otoyolu üzerinde yardım malzemesi taşıyan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı. Bölgeye kurtarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza, Niğde-Mersin-Adana otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremzedeler için yola çıkan kamyonet, yardım malzemesi taşıyan tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, trafik ise kontrollü şekilde sağlanıyor.