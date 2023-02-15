Yardım paketinden 4 bin TL çıktı

Tokat'tan Malatya'daki yardım merkezine gönderilen montun cebinden 4 bin TL çıktı.

Yardım paketinden 4 bin TL çıktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tokat’tan Malatya’daki yardım merkezine gönderilen montun cebinden 4 bin TL çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ila Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları sürerken, Tokat’tan Malatya’ya gönderilen yardım paketinde para çıktı.

Yeşilyurt ilçesi Banazı Mahallesi’nde depremzedeler için oluşturulan yardım merkezine gönderilen paketlerin birinde 4 bin TL çıktı. "Hüseyin Tilki ve ailesi" notuyla bir montun cebinde çıkan 4 bin TL, AFAD yetkilerine teslim edildi.