Yardım seferberliğine Alanyalı kadınlar da katıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen 10 il için başlatılan yardım seferberliğine, Alanyalı kadınlar el emekleri göz nurları ile destek veriyor.

Alanya Belediyesi el sanatları kurslarına devam eden kadınlar, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana illerindeki depremzedeler için başlatılan yardım seferberliğine katıldı. Avsallar, Oba, Mahmutlar ve Güllerpınarı El Sanatları Merkezlerimizdeki kursiyerler, ihtiyaç sahibi depremzede çocuk ve kadınlar için atkı, bere, eldiven, patik, kazak, yelek, bebek battaniyesi, şal ve oyuncak bebekler ördü. Bir grup kursiyer ise yine acil ihtiyaçlar arasında yer alan pijama ve eşofman takımları dikti. Kursiyerlerin hazırladığı yardımlar Alanya Belediyesi aracılığı ile depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor.

“Kardeşlerimiz üşümesin”

Alanya Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açtığı el sanatları kursuna giden kursiyerler, depremden zarar gören kardeşleri için acil ihtiyaç olan atkı, bere, eldiven, patik, kazak, şal, bebek battaniyesi, yelek ve oyuncak ördü; dikiş bölümü kursiyerleri ise pijama ve eşofman takımları dikti. Tatil olmasına rağmen kurs merkezlerini açan Alanya Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi, yardım seferberliğine katılmak isteyen gönüllü kursiyer ve eğitmenlere örgü ve dikiş malzemesi alarak destek oldu. Kısa sürede çok sayıda örgü hazırlayan kadınlarımızın el emekleri afet bölgelerine ulaştırıldı. “Kardeşlerimiz üşümesin” diyen kursiyerler, dikiş ve örgü desteğine sonuna kadar devam edeceklerini vurguladılar.