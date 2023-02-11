Yardımlar bu sefer trenle gitti

Tekirdağ’dan deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarının yanı sıra 18 konteynerlik tren de bölgeye hareket etti. Karayolu, denizyolu ve havayolundan sonra demiryolundan da depremzedelere yardım gitmeye başladı.

Tekirdağ’dan depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar 3 tırdan fazla yardım, deprem bölgelerine gönderildi. Tekirdağ’dan temin edilen yardımlar bu seferde trenle deprem bölgelerine yola çıktı. 18 konteynerlik tren, karayolu havayolu ve denizyolunun yanı sıra demiryolundan da giden yardımlar depremzedelerin yaralarını sarmaya yardımcı olacak.