Yardımlar paylaştıkça çoğaldı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ve personeller, sevgi, dayanışma ve yardım için bir araya geldi.

Ramazan kolilerini toplayarak dağıtan öğrenci ve personeller iyiliği bir kez daha gösterdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde paylaşmanın önemini vurgulayan öğrenciler dağıttıkları koliler ile aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşların da yüzünü güldürdü.