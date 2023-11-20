Yardımlaşmanın fotoğrafı

Gölcük Belediyesinin düzenlediği "Yardımlaşma" konulu fotoğraf yarışmasına 50 farklı ilden 304 kişi bin 58 fotoğrafla katıldı. Yarışmada altın madalyanın sahibi "Bir Elin Nesi İki Elin Sesi" adlı fotoğrafı ile Bitlis’te yaşayan Orhan Tanhan oldu.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla düzenlenen "Yardımlaşma" konulu 15. Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenler belirlendi. Sanatçıların büyük bir ilgi gösterdiği yarışmaya 50 farklı ilden 304 kişi bin 58 fotoğrafla katıldı.

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde altın madalyayı "Bir Elin Nesi İki Elin Sesi" adlı fotoğrafıyla Orhan Tanhan (Bitlis), gümüş madalyayı "Balon" adlı eseriyle Ali Aslan (Denizli), bronz madalyayı ise "Tandır" adlı eseriyle Seyit Konyalı (Konya) kazandı. Yarışmada mansiyon ödüllerinin sahibi ise Mustafa Kaşıkçı (Kocaeli), "İskele Sökümü" adlı fotoğrafıyla Serdar Kıran (Bursa), "Merdiven" adlı fotoğraf karesiyle Sadık Can (İstanbul) oldu.

"Kültür-sanat kenti Gölcük" hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ün adının kültürel ve sanatsal faaliyetlerle duyurulması adına çok önemli bulduğum bu ulusal yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyor, katılan tüm fotoğraf sanatçılarına, seçici kuru üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemizin adını, uluslararası ve ulusal, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle duyurulması için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz" dedi.