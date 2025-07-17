Yaren'in vericili yavrusu ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, halkalama çalışmaları sırasında bacağını sakatlayan Yaren leyleğin yavrusunun, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ve sağlıklı şekilde yuvaya döndüğünü duyurdu.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü çevresinde sürdürülen leylek halkalama çalışmalarına dair sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tüydeş’in verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Milli Parklar yetkilileri tarafından bölgede yaklaşık 40 yavru leyleğe halkalama işlemi uygulandı. Bu kapsamda, Yaren leyleğin iki yavrusuna da verici takıldı.

Ancak bu yıl gerçekleştirilen halkalama çalışmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Yaren’in yavrularından biri halkalama sırasında yuvadan atlayarak bacağını incitti. O anda ciddi bir yaralanma gözlemlenmediği için ekipler durumu fark edemedi. Yavru yuvaya konulduktan sonra yürüyüşündeki aksaklık dikkat çekti, fakat tekrar yuvaya müdahale edilmesi riskli bulundu. Ekipler, diğer yavruların uçuşunu bekleyerek sona kalan sakat yavrunun tedaviye alınmasını planladı.

Tüydeş bu süreçte, yavrunun iyileşme ihtimali olduğunu düşündüğünü belirterek, "Günler geçtikçe gerildik ama bekledik. Bugün ise çok ilginç bir şey oldu; köyde elektriklerin sabah 2 saatliğine kesildiği sırada yavruların hepsi yuvadan uçmuştu. Herkesin aklına ’acaba müdahale mi edildi?’ sorusu geldi. Milli Parklar, belediye, elektrik idaresi ve Adem Amca ile görüştüğümde herhangi bir işlem yapılmadığını öğrendim. Beklemeye başladık. Bekleyişin ardından, akşam saatlerinde beklenen haber geldi. Bacağını inciten ve verici takılan yavru leyleğin, karşı adaya uçarak oradan köye ve ardından yeniden yuvaya döndüğü görüntülendi. İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan yavru, sağlığına kavuşmuş görünüyordu. Hepimiz derin bir nefes aldık. Bu durumda müdahale edilmeden göçe gidebilir yavru. Verici sayesinde de yakın takipte olacak zaten" diyen Alper Tüydeş, yavrunun göç yolculuğunun anbean izleneceğini belirtti.