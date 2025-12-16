Yargı engel tanımadı

Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, miras davasında örnek bir uygulamaya imza attı. Davada taraflardan birinin sağlık durumu sebebiyle adliyeye gelmesinin mümkün olmaması üzerine, mahkeme heyeti yargılamayı hastanın evinde gerçekleştirdi.

Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hasta için gerekli mahkeme şartları ev ortamında oluşturuldu. Hakim, zabıt katibi ve tarafların katılımıyla celse hastanın ikametinde yapıldı, duruşma usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı. Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri sebebiyle kısıtlanmaması açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendirildi.

Mahkemenin bu kararıyla, yargılamanın makul sürede ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi sağlanırken, hasta tarafın mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu.