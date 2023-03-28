Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM’de kabul edildi.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin ardından kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, uyuşturucu maddelerin kapsamı genişletiliyor. Uyuşturucu maddelerin imal ve ticaretinin cezaları 10 yıldan 15 yıla çıkartılıyor.

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası beş yıla çıkartılıyor.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hâkim tarafından izin verilebilecek. El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek.

Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak ‘hâkim onayından geçtikten sonra’ yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır.

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılıyor.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma baş memuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacak.