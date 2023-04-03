Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Murat Kıyak seçildi
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak, daire başkanlığına tekrardan seçildi.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak, daire başkanlığına tekrardan seçildi.
Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimde daire başkanlığına yeniden seçildi. Kıyak’ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 6. Hukuk Dairesi başkanlığı için seçim yapıldı. Murat Kıyak, yeniden Daire Başkanlığına seçildi.