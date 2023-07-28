Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Artuç hayatını kaybetti
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi ve ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü’nde defnedileceği belirtildi.