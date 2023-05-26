Yargıtay Başkanı Akarca: 'Yargıtay İçtihat Merkezi, Yargıtay'ın güncel ve yol göstericilik özelliği yüksek kararlarına erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracaktır'

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, bu yıl faaliyete geçecek yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi’nin hukukçuların ve halkın Yargıtay’ın güncel ve yol göstericilik özelliği yüksek kararlarına erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı ve Sivas Barosu işbirliği ile Sivas’ta düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu”na katıldı. Sempozyumun açış konuşmasını yapan Akarca, “Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda dürüstlük, yargının şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilkelerinin gerçek ve görünür olmasının en etkili yollarından biri kaliteli yargıdır” dedi.

Topluma daha iyi hizmet verebilmek için Yargıtay’ın iç işleyişine yönelik birçok reform yapıldığına değinen Akarca, halkın yargıya duyduğu güveni daha da artırmak amacıyla “Kaliteli gerekçeli karar, kaliteli adalettir” anlayışını benimseyerek faaliyete geçirilen ve içtihat birliğini sağlamanın en etkili aracı olarak gerekçeli karar yazım rehberini kapsamlı ve sistematik bir çalışma yürüterek geliştirdiklerini ifade etti. Rehbere uygun şekilde yazılacak gerekçeli kararların bu yıl faaliyete geçecek yapay zeka tabanlı “Yargıtay İçtihat Merkezi” aracılığıyla yaygınlaştırılacağına vurgu yapan Akarca, şu an emsal Yargıtay kararlarının veri tabanında yapay zeka destekli olarak işlenmesine ilişkin çalışmaların gerçek ortamda devam ettiğini ve Yargıtay sunucuları üzerinden çalışan yapay zeka sisteminin eğitimi erken bir aşamada olmasına rağmen kararların özetlenmesi konusunda başarılı olduğunu belirtti. Akarca, “Yargıtay İçtihat Merkezi’nin faaliyete geçmesi, hukukçuların ve halkın Yargıtay’ın güncel ve yol göstericilik özelliği yüksek kararlarına erişimini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır” dedi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhuriyetin 100. yılının heyecanını yaşarken bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan ve 1920-1923 yılları arasında Muvakkat Temyiz Mahkemesi adıyla kurulan, Cumhuriyet döneminin ilk Yargıtay’ının kurulduğu Sivas’ta bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Sempozyumda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Sivas Barosu Başkanı Fatih Sevim de birer konuşma yaptı. Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman ve İstanbul Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’in yaptığı sempozyuma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, avukatlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.