Yargıtay Başkanı Akarca, 14 Mart Tıp Bayramı kutlama törenine katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay’da görevli hekimlerimiz başta olmak üzere büyük fedakârlık, özveri ve sabırla çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti. Yargıtay Başkanlığı kabul salonunda düzenlenen kutlama törenine; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay bünyesinde görevli doktorlar ve hemşireler ile Poliklinik ve Tedavi Bürosu çalışanları katıldı.