Yargıtay Başkanı Akarca bilgilendirme seminerine katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay’da görevlendirilen 26. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 13 Mart ile 13 Mayıs tarihleri arasında, mesleki bilgi ve kapasitelerinin artırılması amacıyla Yargıtay Başkanlığında görevlendirilen Hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı. Yargıtay’ın tarihçesi, yönetimi, işleyişi, misyonu ve vizyonu, yargı etiği, şeffaflık ve adli kalite konularında bilgilendirme yapılan seminerde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.