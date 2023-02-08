Yargıtay Başkanı Akarca, İngiltere Başsavcısı Hill ve beraberindeki heyeti kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İngiltere Başsavcısı Max Hill ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 6-10 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başsavcısı Max Hill ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. İki ülkenin hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde İngiltere Başsavcısı Hill, Kahramanmaraş merkez olmak üzere birçok ilimizde meydana gelen depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesini ve yaralanmasını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Görüşmeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da katıldı.