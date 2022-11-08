Yargıtay Başkanı Akarca LÖSEV ile lösemi tedavisi tamamlanmış çocukları kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle LÖSEV ( Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) yetkilileri ile lösemi tedavisi tamamlanmış ve LÖSEV eğitim kurumlarında eğitime devam eden çocukları kabul etti.

Başkan Akarca, Lösemili ve kan hastası çocukların, fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “İyiki Varsın LÖSEV” etiketiyle düzenlenen etkinliklerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yargıtay Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde, LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.