Yargıtay'dan çiftçiye kötü haber

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu bir kişiyi çoban olarak çalıştıran çiftçi, bir süre sonra bu durumun suç olabileceği düşüncesiyle çabanı işten çıkarttı. Ancak savcılık, çiftçi hakkında soruşturma başlattı ve göçmen kaçakçılığı suçundan dava açtı. Yerel mahkemede yapılan yargılamada, çiftçi göçmen çalıştırdığını kabul etti, ancak suç olabileceği gerekçesiyle 13 içerisinde işine son verdiğini söyledi. Afganistan uyruklu göçmen ise mahkemede verdiği beyanda, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığını, sanığın yanında 13 gün çalıştığını daha sonra işine son verildiğini ifade etti. Yerel mahkeme sanık hakkında beraat kararı verirken, karar Yargıtay’a taşındı. Beraat kararını bozan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Afganistan uyruklu sığınmacının kaçak olduğunu bildiği hâlde istihdam eden sanığın eyleminin, göçmen kaçakçılığı suçu olduğuna hükmetti.

Kararda, yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giren, ikamet ya da çalışma izni olmayan, başka bir ülkeye gitme amacı bulunmayan ve sürekli olarak kalmak istediği anlaşılan Afganistan uyruklu göçmenin, kaçak olduğu bilindiği hâlde istihdam edildiği ve bu şahsın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere gitmesine aracı olunduğu ve Türkiye’de kalmalarına imkân sağlandığı belirtildi. Sığınmacıların kayıt dışı olarak çalıştırıldığına dikkat çekilen kararda, göçmen çalıştıranların sigorta ve vergi masrafları yükümlülüğünün bulunmadığı, haksız bir şekilde işlerine son verilmesi hâlinde kaçak işçilerin sınır dışı edilme korkusuyla haklarını arayamadıkları ifade edildi. İşverenlerin bu gerekçelerle göçmenlere tazminat ödeme gibi yükümlülüklerden kurtulduğunu, avantajlar sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak menfaat elde ettiğine dikkat çeken Daire, TCK’nın “gözmen kaçakçılığı” başlığını taşıyan 79. maddesi kapsamındaki suçun tüm unsurlarıyla oluştuğuna hükmetti. Sanığın eyleminin aynı zamanda çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştırma kabahatine uyduğuna işaret edilen kararda, sanığın Kabahatler Kanunu ve 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 79. maddeden cezalandırılması gerektiği gözetilmeden beraat kararı verilmesi bozma nedeni sayıldı.