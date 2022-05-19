Yargıtay'dan eşyalı kiralık evden hırsızlık kararı

Yargıtay, eşyalı kiralık evden ayrılırken, evden eşya alınmasının 'Güveni kötüye kullanma' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Yüksek mahkeme suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.05.2022 13:41
  • Güncelleme: 19.05.2022 13:41
Yargıtay'dan eşyalı kiralık evden hırsızlık kararı

İddiaya göre üç kadın, üç günlüğüne eşyalı kiralık evi kiraladı. Henüz kullanılmamış sıfır kombiyi koli içerisinden alan üç kadın, üç gün sonra sırra kadem bastı. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evi kiralayan kadınlar yakalandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldı. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; eşyalı kiralık evden hırsızlığı 'güveni kötüye kullanma' olarak değerlendirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Sanığın, kira bitiminin sonunda evden ayrıldığı sırada evde bulunan henüz takılmamış koli içerisinde bulunan 2 2 bin TL tutarlı bir adet kombiyi ve kullanılmamış iki adet toplam değeri 100 TL olan nevresim takımını ev sahibinden habersiz alarak beraberinde götürdüğü ortadadır. Somut olayda, sanığın katılana ait evde bulunan eşyaları kullanmak amacıyla kiralamasına rağmen evden ayrılırken eşyaları da götürmesi şeklinde gerçekleşen eyleminde, eşyaların sanığın ifa ettiği bir hizmet veya meslek dolayısıyla kendisine tevdi ve teslim edilmemiş olması sebebiyle, eylemin son yasal düzenlemelerle uzlaştırmaya tabi hale gelen basit güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. Sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321.maddesi uyarınca bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

DAHA FAZLA
Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı