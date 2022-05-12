Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun aldığı 3 cezayı onadı 2 cezayı bozdu

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

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  • 12.05.2022 15:49
  • Güncelleme: 12.05.2022 16:59
Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun aldığı 3 cezayı onadı 2 cezayı bozdu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu’nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019’da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Temyizde Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 ceza onanırken 2 ceza ise bozuldu.

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Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından verilen cezaları onarken, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek’ suçlarından verilen cezaları ise bozdu.

Kaftancıoğlu’nun onanan ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ile ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı. Diğer onanan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı. ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

SHA Editör
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