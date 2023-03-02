Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun cenazesi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde defnedildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi’nde 28 Şubat Salı günü 85 yaşında hayatını kaybeden Kanadoğlu’nun cenazesi, Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenen törenin ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesine getirildi. Kanadoğlu’nun cenazesi, Merkez Saatli Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ayvalık Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreni öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Kanadoğlu’nun kızı Suna Ardıç, “Öncelikle gurur duyuyorum böyle bir babanın kızı olduğum için” diyerek, babasının Ayvalık sevgisinden bahsetti.

Eşi Bilge Kanadoğlu ise, “Hayatımızın en güzel anında Allah bizden daha çok seviyormuş, aldı onu. Başka yapacak bir şeyimiz de yok. İnşallah onun gibi ülkesini seven, ülkesiyle uzak yakın her konuda ilgilenen insanları bu ülke tekrar yetiştirir” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Cumhuriyetimizin önemli değerlerinden, hukukçularından Sabih Bey’i kaybettik. Ayvalık sevdalısı, Ayvalıklı bir insandı" diye konuştu.

Cenaze törenine katılan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, “Ülkemizin yetiştirdiği en değerli hukuk ve bilim adamını kaybettik. Başımız sağ olsun” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Sabih Kanadoğlu ile çalışma fırsatı bulduklarını ifade eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, “Tabii Sabih Kanadoğlu çok önemli görevler yaptı. Allah rahmet eylesin. Yargıtay Başsavcılığı süresince ve benim bakanlığım döneminde de rahmetiyle birlikte çok değerlendirmeler yaptık. Bazı çalışmalar oldu” dedi.

Cenaze törenine eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sinema ve tiyatro uyuncusu Serhat Süha Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene çelenk gönderdi.

"367" görüşünü ortaya atmıştı

Vural Savaş’ın ardından başsavcılık görevine seçilen Sabih Kanadoğlu, Savaş’ın Anayasa Mahkemesi’nde Fazilet Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi’nin kapatılması talebiyle açtığı davalarda süreci yürütmüştü. Sabih Kanadoğlu, ayrıca 2007’deki cumhurbaşkanı seçimi sürecinde Anayasa’nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken nitelikli çoğunluk olan 367 oyun sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu da savunmuştu.