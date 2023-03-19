Yarı finalde Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, Beykoz Belediyesi'ne yenildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde grubunu ve çeyrek finalleri lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarı final ilk maçında Beykoz Belediyesi Voleybol Takımı’na 3-1 yenildi.

TVF 1. Lig’e yükselme mücadelesini Amasya 3. Grubu’nda sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Amasya Spor Salonu’nda günün ikinci maçında Beykoz Belediyesi Voleybol Takımı ile karşılaştı. 4 sette de mücadelesini sürdüren ’Bizim Kızlar’ ilk seti 31-33, ikinci seti 22-25’lik skorla kaybederken üçüncü seti 25-14’lük skorla kazandı. Dördüncü seti de 25-27 kaybeden ’Bizim Kızlar’ sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Grubunda üçüncü sırada yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bugün saat 16.30’da Mehmet Erdem Marmara Akademi Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Grubunun üçüncü ve son müsabakasını da yarın saat 17.30’da Sultan Spor Voleybol Takımı ile oynayacak. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’nın yarı final müsabakaları, Bozüyük Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.