Yarılan yol havadan görüntülendi

Türkiye’yi sarsan deprem sonrası Antakya Demirköprü karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluşurken, dev çukurlar havadan drone ile görüntülendi. Yolun son hali ise görenleri şoke etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkez üst olarak meydana gelen depremler sonrasında Antakya Demirköprü karayolunda büyük hasara yol açtı. Reyhanlı-Demirköprü dönüş yönü ulaşıma kapandı. Yol büyük hasar alırken, hasarın boyutu havadan görüntülendi.

Yardım malzemesi getirmek için Hataya gelen vatandaş ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yolun o halini görüp video çekmek için inen Batuhan Yıldırım, “Biz yardım etmek amacı ile buraya gelmiştik. Kırıkhan’a gidiyoruz, burayı sosyal medyada görmüştük, şimdi denk gelince baktık. Gerçekten çok kötü olmuş.” ifadelerini kullandı.