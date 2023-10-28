Yarım asırlık teleferik projesinde direklerin dikilmesi tamamlandı

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinde 16 direğin dikilmesi tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derbent ve Kuzuyayla’yı havadan birbirine bağlayacak Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. 50 yıllık hayali gerçekleştirecek projede 32 ila 45 metre yüksekliğindeki 16 direğin dikimi tamamlandı. Teleferiğin 10’ar kişi kapasiteli kabinlerinin de hepsi teslim edildi. Şimdi sırada kabinleri taşıyacak 9 bin 736 metre uzunluğundaki halatların montajı var. Kuzuyayla ve Derbent istasyonlarında otopark, çevre düzenlemesi ve sosyal alanların inşaatları da hızla devam ediyor. Kartepe Teleferiği, Türkiye’nin en yüksek direk boyuna sahip olması ve çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla güzergâhına dikilen 16 direk arasında 200 ila 540 metre mesafe bulunuyor. Teleferik güzergâhının başlangıç ve bitiş noktaları olan Derbent ve Kuzuyayla mevkilerine makaraların montajı da tamamlandı. Turizm açısından bir cazibe merkezi olacak olan teleferik hattında sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde biri bakım kabini olmak üzere 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak.

Kuzuyayla, doğaseverler için alternatif seçenek olarak en önlerde yer alacak

Proje kapsamında Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki çalışmalar da devam ediyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının eşgüdümlü olarak yürütüldüğü proje, titiz şekilde ilerliyor. Vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverler için alternatif seçenek olarak en önlerde yer alacak. 200 bin metrekarelik projede piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. 285 kişiye aynı anda hizmet verecek restoranın ilerlemesi yüzde 40’a ulaştı. Diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yönelik yatırımları sadece üst yapı ile sınırlı kalmıyor. Alt yapıya da el atan büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede inşa edilecek yeni sosyal tesislerin içme suyu ve atık su ihtiyaçları karşılanmış olacak.