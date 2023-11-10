Yarım düzine bir motosiklete bindiler

Bursa-Ankara Yolu'nda motosiklete 6 kişi binen aileyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Yarım düzine bir motosiklete bindiler
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa-Ankara Yolu’nda motosiklete 6 kişi binen aileyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Olay, geçtiğimiz gün Bursa-Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Bursa-Ankara Yolu’nda seyir halindeki motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Motosiklete bir değil, iki değil tam 6 kişinin bindiğini görenler, o anları anbean cep telefonu kameraları ile kaydetti. Öte yandan canlarını hiçe sayan aile, vatandaşların kornalı ikazına aldırış etmeden tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman