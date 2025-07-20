Yarım ton çiğköfte yoğurup, memleket havası yaşıyorlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen Şanlıurfalılar, düzenledikleri çiğköfte geceleriyle Trakya’da memleket havası estiriyor.

Süleymanpaşa’da yaşayan Şanlıurfalı vatandaşlar, hemen hemen her hafta bir akşam toplanarak çiğköfte şenlikleri düzenliyor. Gece boyunca Urfa türkülerinin yankılandığı etkinlikte yerel sanatçılar sahne alırken, sazlar çalınıyor, oyunlar oynanıyor, çiğköfte yoğruluyor. Sıla hasretiyle bir araya gelen Şanlıurfalılar, kültürlerini Trakya ile harmanlıyor.

Etkinliği organize eden Tekirdağ Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Bedlek, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

"500 kiloya yakın çiğköfte yaptırdık. Misafirlerimizi derneğimizde ağırlamaya çalışıyoruz. Dernek üyelerimizle birlikte burada toplanıp çiğköfte şenliği yapıyoruz. Saz, müzik eşliğinde bizim yöresel ürünleri ve gelenekleri tanıtmaya çalışıyoruz. Tekirdağ’da, Trakya’da kendimize has yöresel ürünlerimizi ve oyunlarımızı bütün Tekirdağ halkı ile birleştirmeye çalışıyoruz."

Şenliklerde çiğköftenin yanı sıra Urfa’nın geleneksel halk oyunları da sahnelenirken, renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Katılımcılar halaylarla geceye eşlik ediyor, memleket özlemini hep birlikte gideriyor.