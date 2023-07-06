Yarımburgaz Semt Konağı'nın açılışı için geri sayım başladı

Küçükçekmece Belediyesi’nin 2021 yılında yapımına başladığı ve Yarımburgaz Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunacağı Semt Konağı inşaatında sona gelindi.

Yarımburgaz Mahallesi’nde 5 kat olarak yükselen ve Gündüz Çocuk Bakım Evi, Aile Sağlığı Merkezi, PTT, Muhtarlık, Çok Amaçlı Salon ve Bilgi Evi olarak planlanan yatırım, çok yakında, çok maksatlı bir tesis olarak hizmete açılacak. Küçükçekmece Belediyesi, Yarımburgaz’a kazandıracağı Semt Konağı’nı bodrum kat, zemin kat ve +3 kat olmak üzere toplam 2 bin 379 metrekare alana inşa etti. Bodrum katta çok maksatlı salon, zemin katta Muhtarlık ve PTT, 1. katta Gündüz Çocuk Bakımevi, 2. katta Aile Sağlığı Merkezi, 3. katta ise Bilgi Evi olarak planlanan tesis, çok maksatlı salonuyla da kültürel ve sosyal maksatlı hizmet verecek.

İlçedeki semt konakları sayısı 4’e çıktı

Küçükçekmece Belediyesi, Yarımburgaz ile birlikte kentteki Semt Konağı sayısını 4’e çıkardı. Yeşilova, Kemalpaşa ve İstasyon Mahallelerinde de yer alan Semt Konakları çok maksatlı tesisler olarak hizmet veriyor.

Parsel alanı bin 222 metrekare olan semt konağı bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece’de pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin düzenlendiği, mahalle sakinlerinin sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap veren bir hizmet alanı olarak çok önemsediğimiz, vatandaşın eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabildiği, vazgeçilmez hizmet merkezleri olan semt konaklarının sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Yarımburgaz’da çok gâyeli kullanıma uygun bir merkez inşa ediyoruz. Bu tesis, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Küçükçekmece’de mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları istikâmetinde, bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.