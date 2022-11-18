Yarına dikkat ! 8 saat sürecek

19 KASIM 2022 CUMARTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, RUMUZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYEL, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KİRİŞHANE, MELİKGAZİ, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BAĞDAT, BAĞIŞ, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYEL, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, TEVFİK FİKRET, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZENAN, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÇEŞMİNAZ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE kavaklı mah. Kardelen çıkmazı, gönül, çayli, gülhan, gülbaba, rahmi çolakoğlu, flamingo, sevcan, sarıca, reşat sokak bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 19/11/2022 09:00:00 - 19/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.