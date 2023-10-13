Yarına Dikkat ! 8 saat sürecek

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BEDAŞ,14 Ekim 2023 Cumartesi Silivri'nin bazı bölgesinde elektrik kesintileri yapacak. Merkez dahil birçok bölgede yapılacak olan kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar haberimizde…
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / KADIKÖY mah LALEZAR, ŞEHADET sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, DEFNE, GÖKÇAY, GİZEM, HİLAL, KELTEPE, KUMSAL, MANOLYA, NİDA, OĞUZ, SARMAŞIK, SARP, SİMGE, YAKUT, ÇETİN EMEÇ, İNAN sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah PAMUKLAR sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, NADİREN, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, PİYADE, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, TANE, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPAĞACI, TOPTANCI, TURALLAR, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 14/10/2023 10:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.