Yarına dikkat!

BEDAŞ, Abone/Şube Bağlantısı, Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacak. Kesinti detayları şöyle;

2025-02-01 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET, ITRİ, NECATİ KARTAL, TRABLUSGARP, İKİZDERE sk bölgelerinde 01/02/2025 09:00:00 - 01/02/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-02-01 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GİRGİN, HANCIOĞLU, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MÜNEVVER, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, SAKLIBAHÇE, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SELEN, SENCER, SERAMİK, SEVDALI, TARLABAŞI, TESKERECİ, TOPTANCI, TURALLAR, TİCARET, UZER, UĞURKAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEMİN, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 01/02/2025 09:00:00 - 01/02/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-02-01 09:30:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 01/02/2025 09:30:00 - 01/02/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-02-01 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, MÜMİN ARK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KUMRU, LEYLAK, OK, OKUL, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM sk bölgelerinde 01/02/2025 12:00:00 - 01/02/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.