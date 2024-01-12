Yarınki belediye başkanlığı seçimlerine bağımsız girecek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in görevinden istifa etmesinin ardından yerine geçen Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Sadık Kaya yarın yapılacak olan seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini söyledi.

Bilecik Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun ardından geçtiğimiz yıl geçici olarak görevden alınan ve partisi CHP’den ihraç edilen Semih Şahin 2 gün önce görevinden istifa etmişti. Bu süreçte yerine Melek Mızrak Subaşı vekalet ederken, istifanın ardından belediye başkanlığı koltuğuna Meclis 1. Başkanvekili İyi Partili Meclis Üyesi Mustafa Sadık Kaya geçmişti. Kaya, yarın saat 14.00’da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan Bilecik Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Kaya, kurucu il yöneticisi de olduğu İyi Parti’den istifa ettiğini söyleyerek yarın yapılacak olan belediye başkanlığı seçimine tüm Bilecik’i temsil etmek adına bağımsız aday olacağını duyurdu. Mustafa Sadık Kaya’ya AK Parti ve MHP’nin destek vereceği iddia edildi.